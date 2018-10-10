Enflasyonla mücadelede 'kamu'nun da adımları bekleniyor

Sinem ERYILMAZ / İSTANBUL,() - ENFLASYONLA Topyekün Mücadele Programı kapsamında alınan kararları değerlendiren Ekonomist ve Altınbaş Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Emre Alkin, "Özel sektörden feragat isteniyorsa, kamu da harcamalarını azaltacak ve vergi konusunda daha rasyonel yaklaşımlarda bulunacak. Çünkü kamunun harcamaya devam etmesi ve fedakârlığın bir tek özel sektörden beklenmesi doğru bir yaklaşım olmaz" dedi.

Enflasyonla Topyekün Mücadele Programı kapsamında alınan kararlar Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak öncülüğünde ekonomi yönetimi ve iş dünyası temsilcilerinin katılımıyla duyuruldu.

Programın açıklanmasının ardından konuya ilişkin değerlendirmede bulunan Ekonomist ve Altınbaş Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Emre Alkin, ekonomi yönetiminin topyekün bu toplantıya katılmasını son derece olumlu bir gelişme olarak algıladığını ifade etti.

"Bu, kabinedeki koordinasyonun güçlü olduğunu ve herkesin elini taşın altına koyduğunu gösteriyor" diyen Ekonomist Alkin, "Sayın Berat Albayrak ve diğer bakanlarımız açıklamalarında 'döviz kurunun yükselmesinden dolayı oluşan bir köpük var' diyorlar. Bu köpüğün tüketici fiyatlarında haddinden fazla bir yükseliş yarattığını, bu durumu da fırsata çevirmek isteyen bazı firmaların ve kişilerin olduğunu, bunu da etkin fiyat denetimleri ile önüne geçeceklerini söylüyorlar. Bu doğru bir davranış. Çünkü döviz kurlarının fiyatlar üzerinde yansımasını fırsat bilenler oldu. Tüketici tarafından alınan etkin fiyat ve denetimlerinin büyük ölçüde bir rahatlama yaratacağını en azından vatandaşın gözünde bir güven unsuru yaratacağını düşünmekteyim" ifadelerini kullandı.

"ENFLASYONUN İSTİKRARLI ŞEKİLDE DÜŞMESİ ZOR ANCAK ÖNEMLİ BİR ÇABA"

Ancak üretici fiyatları endeksindeki yüzde 45'lik şişkinliğin 'fırsatçılık' kelimesiyle açıklamanın mümkün olmadığını dile getiren Ekonomist Alkin, "Dünyada emtia, enerji fiyatları yükselirken ve Türkiye'de döviz kurları bu kadar güçlenirken üretici fiyatları endeksindeki bu yüksek seviye, ilerideki günlerde mutlaka tüketici fiyatlarına da yansıyacak.Enflasyonun bugün açıklanan önlemlerle kalıcı olarak düşürülmesi çok mümkün değil. Ancak tüketici fiyatlarındaki köpüğün alınması için önemli bir çabadır. Desteklemek gerekiyor" diye konuştu.

"ALINAN ÖNLEMLER RADİKAL TEDBİRLER DEĞİL"

"Enflasyon kontrolden çıkarsa ileride çok daha güç durumlarla karşı karşıya kalabiliriz. İleride bu durumdan dolayı çok daha ciddi zararlar görmememiz için bugün itibariyle fedakârlık yapılması gerekiyor" diyerek sözlerine devam eden Ekonomist Alkin, "Ama ben alınan önlemleri radikal tedbirler olarak görmüyorum. Üretici fiyatlarındaki yükselişi fiyat köpükleri veya fırsatçılıkla açıklamak mümkün değil. Orada çok ciddi bir maliyet enflasyonu var. Türkiye'nin başına gelen talep değil, maliyet enflasyonudur" açıklamasında bulundu.

"KARARLAR VATANDAŞ TARAFINDAKİ MALİYETİ DÜŞÜRMEYE YÖNELİK"

Bugün açıklanan kararların vatandaş tarafındaki maliyeti düşürmeye yönelik olduğunu ve üreticinin maliyetini düşürecek adımların da beklendiğinin altını çizen Ekonomist Alkin, "Bu adımların gelmesi gerekiyor ki enflasyonda gerçekten kalıcı ve topyekün mücadele başlasın. Üretici fiyatlarındaki enflasyonu da aşağı indirecek önemli çabalar lazım. Bunların en önceliklisi dolaylı vergilerde yeniden bir harmonizasyona girişmek. Yani geliriniz ne olursa olsun almak zorunda olduğunuz mallarda hem üretici hem de tüketici tarafında mutlaka dolaylı vergilerin düşürülmesi gerekiyor. Hem KDV hem ÖTV olarak. Çünkü bunların yüksek kalması üretici fiyatlarının yüksek kalmasını sağlıyor. Böylece tüketici fiyatlarına yansıyor" dedi.

"KAMU DA FEDAKÂRLIK YAPMALI"

"Özel sektörden feragat isteniyorsa, kamu da harcamalarını azaltacak ve vergi konusunda daha rasyonel yaklaşımlarda bulunacak. Çünkü kamunun harcamaya devam etmesi ve fedakârlığın bir tek özel sektörden beklenmesi doğru bir yaklaşım olmaz" diyerek sözlerine devam eden Alkin şunları söyledi:

"Yoksa atılan güven verici adımların gerisi gelmez. O yüzden ben bu konuda uyarıda bulunuyorum. Türkiye'de ciddi bir kamu harcaması var. Bunu ciddi seviyelerden kabul edilebilir seviyelere çekilmesi mutlaka lazım. Enflasyonla mücadele talep tarafını kısmak veya indirim kampanyaları düzenlemekle olmaz. Bu güzel bir fikir ama bu konuda mücadele mal ve hizmetler üretenlerin maliyetlerini düşürecek adımları atmak ve onları vatandaşa daha rasyonel fiyatla satış yapmaya ikna etmekle olur. Bunun için de bugün açıklanan etkin fiyat denetimlerinin önemli bir unsur olduğunu kabul edip, olumlu karşılıyorum ancak istikrarlı olması için mutlaka üretici fiyatlarında iyileştirme olması gerekiyor. Bunun için devlet adım atacak."

Alkin ayrıca yapılan açıklamalarda 'ihracat' kelimesinin kullanılmış olmasının Türkiye için en önemli adımlardan birisi olduğunu da belirtti.

(FOTOĞRAFLI)