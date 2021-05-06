Enflasyon Rakamları Açıklandı! Memur Zamlarına Dair Ayrıntılar Belli Oldu

TÜİK tarafından açıklanan enflasyon verilerine dair son gelişme haberleri merakla takip ediliyor. Nisan ayına dair enflasyon verilerinin de açıklanmasıyla dört aylık veriler toplandı. Memurlara zam farkı olup olmayacağı da en çok araştırılan konulardan biri oldu. Ülke çapında milyonlar memurumuz yıl başında %3 zam almıştı. Eğer enflasyonda artış yaşanırsa da şimdi memurlar ek bir zam alacaklar. 4 aylık enflasyon verilerinin açıklanmasıyla da memurların zam alıp almayacağı şekillenmeye başladı.

ENFLASYON RAKAMLARI AÇIKLANDI!

Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre nisanda bir önceki aya göre %1,68 bir önceki yılın aynı ayına göre %17,14 artış gösterdi. Nisan ayında yüksek olduğu grupta ise %7,57 ile giyim ve ayakkabı oldu. En düşük artış ise %0,56 sağlık ve %0,73 ile alkollü içeceklerde meydana geldi.

ZAM ŞAMPİYONU BELLİ OLDU DOMATES!

Zam şampiyonu ise açıklandı. Şampiyon domatesin fiyatı önceki aya göre %24,91 artış gösterdi. İkinci sırada %15,76 ile çocuk gömleği, %14,95 kadın elbisesi ve %14,56 ile erkek gömleği takip etti. Ayrıca ampul fiyatları da %13,87 oranında artış gösterdi.

YURT İÇİ ÜRETİCİ FİYAT ENDEKSİ DE ARTIŞ GÖSTERDİ

Öte yandan yurt içi üretici fiyat endeksi de yıllık %35,17 ve aylık %4,34 oranında artış yaşadı.

ENFLASYON VERİLERİ KURLARI DA ETKİLEDİ

Enflasyon verilerinin açıklanmasıyla piyasalardaki rakamlarda değişti. Dolar başta olmak üzere kurlarda oynaklıklar meydana geldi. Altın gramı 477 liraya kadar yükseldi. Gümüş de altında birlikte değerlendi.

Enflasyon verilerinin açıklanmasıyla piyasalarda değişiklikten hemen etkilendi. Dolar 8,33 Türk lirası olurken Euro ise 10,01 Türk lirasından işlem görmekte. Analistler ise dolar için teknik yorumlar yaptı. 8,32 ve 8,40 direnç noktaları olarak ön plana çıktı. 8,25 ise dolar kurundaki ilk destek seviyesi oldu.

Sterlin ise 11,56 TL oldu. Altının gramı gelen enflasyon verilerinden sonra 477 Türk lirasına yükseldi. Altındaki yükselmeyle birlikte Gümüş fiyatları da 7,20 lirayı gördü. Altının ons fiyatı ise 1 bin 783 dolar işlem görmeye devam ediyor. Çeyrek altında alış 767 lira satış ise 783 lira.

Cumhuriyet altını alış fiyatı 3 bin 159 satış fiyatı ise 3 bin 192 TL.

MEMUR ENFLASYON FARKLARI BELLİ OLDU MU? SON DURUM

Memur olarak çalışan vatandaşlarımız toplu sözleşmeye göre 2021 yılının ilk yarısı için %3 değerinde zam aldılar.

Fakat memur vatandaşlarımızın aldıkları bu zamandan sonra ocak ayında enflasyon %1,68, şubat ayında enflasyon değerleri %0,91 ve art ayında da %1,08 olarak açıklandı. Üç aylık enflasyon oranı böylece toplamda %3,70 oldu. TÜFE (Tüketici Fiyat Endeksi) dört aylık oranı ise %5,45 oldu. Mayıs ve haziran aylarında paylaşılan TÜİK verileriyle birlikte enflasyonun toplamı %3 bandını geçerse aşılan miktar memurlara zam olarak yansıyacak.