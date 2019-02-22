En ucuz düğünün maliyeti 25 bin lira

Engin ÖZMEN- Hakan TÜRKTAN/ESKİŞEHİR, () - ESKİŞEHİR’de düzenlenen 'Evleniyoruz' fuarı kapılarını açtı. 24 Şubat'a kadar devam edecek olan fuarda evliliğe dair birçok şey yer aldı. Fuarda yer alan bir organizasyon firması sahibi Cem Ekin, " Bugün düğün yapmaya kalksak, beyaz eşya, yüzük, tektaş hariç, mobilya hariç 25 bin liranın altında çok zor. Tabi ki bu herkesin bütçesine göre değişir" dedi.

ETO-TÜYAP Eskişehir 'Evleniyoruz' mobilya, kozmetik ve kişisel bakım fuarı kapılarını ziyaretçilerine açtı. Evlilik hazırlığı yapan çiftlerin yoğun olarak ziyaret ettiği fuarda gelinlik, damatlık satan firmaların yanı sıra düğün fotoğrafçıları, organizasyon firmaları da yer aldı. Üç gün açık kalacak fuarda gelinlik fiyatları 3 bin 500 liradan başlarken, damatlıklar ise bin 500 liradan başlıyor. Beyaz eşya ve mobilya haricinde bir düğünün maliyetinin en az 25 bin liraya çıktığını anlatan organizasyon şirketi sahibi Cem Ekin, "Biz bu işi 20 yıldır yapıyoruz. Gelin ve damadın ne istediğini, misafirlerin ne istediğini en iyi bilenlerdeniz. Orta halli bir düğünü düşünürsek, buna davetiyeden başlamak lazım. Orta halli bir davetiyeye 1000-1500 liraya çıkar. Buradan düğün salonu ayarlamasına geçmek gerekiyor. Düğün salonu deyince çok alternatif var ama biz yine orta hallilerini düşünelim. Orta kesimin tutabileceğini düğün salonları 10-15 bin lira arasında. Bunun 2 bin 500-3 bin lira arasında bir gelinlik maliyeti olur. Bin 500 lira civarında damatlık maliyeti olur. Düğün kınasız olmaz, mecburen kına yapacağız. En az 5 lira da kınaya gider. Şu ana kadar toplam 20 bin lira. Bir şeyler ikram etmek lazım, hediye vermek lazım. Nikah şekeri gibi. Bunlar 2-3 bin lira tutar. Bir de hiç görünmeyen, bilinmeyen masraflar çıkar. 3 bin lira kadar da onu hesaplarsak en az bugün düğün yapmaya kalksak, beyaz eşya, yüzük, tektaş, mobilya hariç 25 bin liranın altında çok zor. Tabi ki bu herkesin bütçesine göre değişir" dedi.

'EN AZ 25 BİN AMA UCU AÇIK'

Dünya evine girmek için hazırlık yapan çiftlere sunulan paketlerde sınır olmadığını ifade eden Ekin, isteyenlere helikopterle salona inmek gibi seçenekler sunduklarını söyledi. Ekin, "Ucu çok açık. Bizim organizasyonun sınırı yok. Gelen çiftlerimize de söylerim, bu tamamen maddiyatla da alakalı. İsteyenleri helikopterle dahi getirebiliriz. Orta halli, evlenmek isteyenlerin de gözünü korkutmayalım ama 25 bin lirayı kenara koyacaklar. Orta ve alt kesim genelde daha ucuz nasıl mal edebiliriz, daha sonrasında paramızı nasıl artırabiliriz ona bakıyorlar ama bir kesim de var tam tersi daha daha pahalı düğünler isteyenler var" şeklinde konuştu.

‘DÜĞÜN, DÜŞÜNDÜĞÜMÜZDEN DAHA PAHALI’

Haziran ayında düğün yapmayı planladığını söyleyen ve fuarı ziyarete gelen Selin Nur Ceylan ve Yasin Çakır isimli çift de fuarı gezerek fiyatlar konusunda bilgi aldı. Düğün hazırlıklarında ummadıkları fiyatlarla karşılaştıklarını söyleyen Selin Nur Ceylan, "Fuarda biraz indirimler yapmışlar. Bir maliyet çıkarmadık. Ucu yok çünkü. Haziran’da düğünümüz var ama daha her şey tamamlanmış değil. Fuarı gezip fiyat alıyoruz. Bazılarını deniyoruz" dedi. Yasin Çakır ise bir çok yerden fiyat aldıklarını ve fuarın şuanda avantajlı olduğunu ifade ederek şunları söyledi: "Tek tek gezdiğimizde fuarda uygun fiyatlar bulmak mümkün. İnegöl’e de mobilya fuarına gittik. Fuarlarda dışarıya göre fiyatlar daha uygun. Gelirken araştırma yapmadık ama fiyatlar pahalı. Fuardan eksiklerimizi bakıyoruz. Haziran ayına kadar eksiklerimizi tamamlayacağız"

SATIN ALAMAYAN, KİRALIYOR

Gelinlik satan bir mağazanın satış görevlisi olan ve fuarda yer alan Sedef Kavga ise fiyatların 3 bin liradan 5 bin liraya kadar çıktığını, gelinlik satın alamayanların ise 2 bin 500 liradan başlayan fiyatlarla gecelik kiraladığını, gelinlerin beyaz gelinlik yerine artık bordo ve yeşil gibi renkleri de tercih ettiğini söyledi. Giyim firması yetkilisi Alaattin Çoban da damatlıkların bin 500 liradan satıldığını, son dönemde damatların klasik düz renk yerine daha gösterişli ve parlak modelleri almaya başladığını ifade etti.

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