En Düşük Emekli Maaşı 2.825 TL Olacak! TBMM'ye Kanun Teklifi Verildi

Her ne kadar bu dönemde emekli vatandaşlarımıza yönelik devlet destekleri verilmiş olsa da her haneye maalesef bu ki bu yardımlar yetemedi. Emekli vatandaşların maaşları ise hızla hem asgari ücretin hem de enflasyonun karşısında eridi. Öte yandan emekli vatandaşlar son günlerde gelecek bayram ikramiyesini bekliyordu rahatlamak için. Fakat CHP tarafından Meclise tüm emekli vatandaşlarımızın yüzünü güldürecek bir teklif verildi. Emekli maaşlarının en az asgari ücret kadar olması talep edildi. İşte Meclis sıralarında yaşanan ve ayrıntılar haberimizde.

CHP TEKLİFİ SUNDU

Emekli vatandaşlarımız ülkemizin büyük bir kesimini oluşturuyor. Fakat buna rağmen birçok emekli açlık sınırının altında maaş almakta. Gürer, emeklilik kavramı emekli olduktan sonra bireyin hayatının geri kalan kısmını bir işte çalışmadan idare etmesini ifade eder dedi. Konuşmalarının devamında ise Güler, ülkemizin %9,5’lik orandaki bir kısmını 65 yaş üstü vatandaşların oluşturduğunu 7 milyon 943 bin 364 kişi ettiğini açıkladı. Ülkemizde ise şu an emekli olan kişi sayısı 13 milyon olduğunu hatırlattı.

KANUN TEKLİFİ MECLİSE GİTTİ

Öte yandan korona virüs salgını toplumun her kesimde büyük bir şok etkisi yarattığı gibi emekli vatandaşların da yaşam kalitesini zedeledi. CHP Niğde Vekili Güler meclise kanun teklifi vermeden bu gerçeklerin altını çizdi.

9 MİLYON EMEKLİ AÇLIK SINIRININ ALTINDA MAAŞ ALIYOR

65 yaş üstü vatandaşlarımızın refahı bir an önce ele alınmalıdır dedi. Emekli vatandaşlarımız ise Güler’e göre her gün daha fazla ekonomik zorluk çekiyorlar. Açıklanan verilere bakılınca ise 9 milyon emekli vatandaş açlık sınırının altında maaş alıyor. Emekli maaşları ise asgari ücretin oldukça altın kalıyor. Devlet ve özel sektörün bu konuda adım atması gerek diyen Güler, devlet emeklileri yokluğa ve yoksulluğa terk etmemeli diyerek durumun ciddiyetini vurguladı.

TÜİK TARAFINDAN AÇIKLANAN RAKAMLAR MAAŞLARI ETKİLİYOR

Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan enflasyon rakamları is emekli maaşlarının doğrudan etkiliyor. Enflasyon oranlarına göre maaşlara zam gelmekte. Yani 13 milyon vatandaşın yaşam kalitesi enflasyon oranları ile orantılı. Enflasyon arttıkça emekli vatandaşların ve baktıkları milyonlarca kişinin de hayatı zorlaşıyor. Fakat emekli vatandaşların birçoğunun maaşı şu an için açlık sınırının altında kaldı.

Enflasyon nedeniyle ise ülkemizde emeklilerimizin alım güçleri de düşüyor. Her yıl daha fazla emekli vatandaş açlık sınırının altında gelire sahip oluyor. Ekonomik olarak zor durumda olan emeklilere bir de gıda enflasyonu eklenince emeklilerin alım gücü ciddi oranda düştü.

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI ASGARİ ÜCRET SEVİYESİNE ÇIKMALI

Geçim sıkıntısının somut örneklerini ifade eden Güler, tüm bu nedenle emeklilerin maaşlarının en düşüğü asgari ücrete denk olmalı dedi. Yıllarca emek vererek çalışan bu kesim rahat şekilde yaşamayı hak ediyor dedi.

CHP Niğde vekili Güler’in kanun teklifi ise bu konuda gelen ilk teklif değildi. Daha önce farklı vekillerde emekli maaşlarına yönelik tekliflerde bulundu. Emekli maaşlarına zam yapılması ya da asgari ücret düzeyene çıkarılmasının talebi uzun zamandır konuşulan bir konu. Türkiye Emekliler Derneği’nin de bu konuda çalışmaları var. Fakat henüz ne meclisten ne de yetkililerden bu konuya dair olumlu bir açıklama gelmiş değil.