EMTİA PİYASALARI – Suudi Arabistan’ın üretim artırmasıyla petrol fiyatları 85 dolar altında

Mahmut Can Emir / İstanbul, 3 Ekim () - ABD’nin İran’a yönelik yaptırımları öncesinde tedarik endişeleriyle yükselen petrol fiyatları dört yılın zirvesine yakın seyre devam ederken, Suudi Arabistan’ın petrol üretimini rekor düzeye çıkarmasıyla petrol fiyatları 85 doların altında kaldı.

Gelişmelerin etkisiyle Türkiye'nin de akaryakıt fiyatlarını belirmede ölçüt olarak kullandığı Brent ham petrolü günlük yüzde 0.12 düşüşle varil başına 84.70 dolardan, ABD hafif petrolü de günlük yüzde 0.13 düşüşle 75.13 dolardan işlem görüyor.

Metal fiyatları da, İtalya’nın bütçe açığını kapama planının açığı genişleteceği endişeleriyle karışık seyretti.

- gümüş, yüzde 0.56 artışla 14.775 dolardan,

- altın, yüzde 0.08 artışla, 1,207.6 dolardan,

- bakır, yüzde 0.05 artışla 2.808 dolardan,

- platin, yüzde 0.26 artışla 835.7 dolardan,

- paladyum da yüzde 0.88 düşüşle 1,041.5 dolardan işlem görüyor.

İç piyasada ise, gram altın fiyatı 233 liraya, çeyrek altın 381 liraya, Cumhuriyet altını da 1,570 liraya döndü.