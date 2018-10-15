EMTİA PİYASALARI – Suudi Arabistan gerilimleriyle petrol fiyatları arttı

Deniz Kılınç / İstanbul, 15 Ekim () – Suudi Arabistan’lı gazetecinin kaybolmasının ardından oluşan jeopolitik gerilimlerin arzı azaltacağı yönündeki endişelerle petrol fiyatları arttı.

Gelişmelerin etkisiyle Türkiye'nin de akaryakıt fiyatlarını belirmede ölçüt olarak kullandığı Brent ham petrolü, yüzde 0.53 artışla 80.86 dolardan, ABD hafif petrolü de yüzde 0.31 artışla 71.56 dolardan işlem gördü.

Metal fiyatları, küresel piyasalardaki Asya hisselerindeki düşüşün devam etmesiyle arttı

- gümüş, yüzde 0.82 artışla 14.755 dolardan,

- altın, yüzde 0.97 artışla, 1,233.8 dolardan,

- bakır, yüzde 0.05 artışla 2.802 dolardan,

- platin, yüzde 1.11 artışla 849.3 dolardan,

- paladyum da yüzde 1.33 artışla 1,074.9 dolardan işlem görüyor.

İç piyasada ise, gram altın fiyatı 231 liraya, çeyrek altın 376 liraya, Cumhuriyet altını da 1,541 liraya döndü.