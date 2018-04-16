EMTİA PİYASALARI- Suriye operasyonu endişeleri azaldı, metal fiyatlarını arttı

Mahmut Can Emir / İstanbul, 16 Nisan () – Suriye ile ilgili ABD – Rusya arasındaki gerginliğin, ABD’nin İngiltere ve Fransa ile birlikte gerçekleştirdiği operasyonla ilgili endişelerin azalmasıyla, metal fiyatları arttı.

Dolar endeksi günlük yüzde 0.42 düşüşle 89 bin 426 puana çekildi.

Metal fiyatlarında görülen günlük değişimler şöyle oldu:

- gümüş yüzde 0.58 artarak 16.755 dolardan

- altın yüzde 0.37 artarak 1,352.9 dolardan,

- bakır yüzde 1.27 artarak 3.11 dolardan,

- platin yüzde 0.47 artarak 937.5 dolardan,

- paladyum yüzde 1.83 artarak 998.9 dolardan işlem gördü.

Jeopolitik gerginlikler ve ABD’nin Suriye operasyonu petrol fiyatlarında düşüşe neden oldu. Brent ham petrolünün varil fiyatı günlük yüzde 0.76 azalarak 72.03 dolardan, ABD hafif petrolünün fiyatı da günlük yüzde 0.88 azalarak 66.80 dolardan işlem gördü.