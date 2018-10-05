EMTİA PİYASALARI – S. Arabistan ve Rusya’nın kararıyla Brent 85 doların altında

Mahmut Can Emir / İstanbul,5 Ekim () - ABD’nin İran’a yönelik yaptırımları öncesinde tedarik endişeleriyle yükselen petrol fiyatları, Rusya ve Suudi Arabistan’ın petrol üretimini artırma konusunda anlaşmasıyla 85 doların altına çekildi.

Gelişmelerin etkisiyle Türkiye'nin de akaryakıt fiyatlarını belirmede ölçüt olarak kullandığı Brent ham petrolü, 84.85 dolara kadar geriledikten sonra yüzde 0.45 artışla varil başına 84.96 dolardan, ABD hafif petrolü de 74.73 dolara kadar geriledikten sonra yüzde 0.61 artışla 74.78 dolardan işlem görüyor.

Metal fiyatları da, ABD’den gelen güçlü ekonomik veriler etkisiyle karışık seyrediyor.

- gümüş, yüzde 0.10 düşüşle 14.575 dolardan,

- altın, yüzde 0.03 artışla, 1,202 dolardan,

- bakır, yüzde 0.25 düşüşle 2.7705 dolardan,

- platin, yüzde 0.36 artışla 827.5 dolardan,

- paladyum da yüzde 0.19 artışla 1,047.5 dolardan işlem görüyor.

İç piyasada ise, gram altın fiyatı 237 liraya, çeyrek altın 380 liraya, Cumhuriyet altını da 1,605 liraya döndü.