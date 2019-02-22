EMTİA PİYASALARI – Rekor ABD üretimi petrol fiyatlarındaki artışı baskıladı

Mahmut Can Emir / İstanbul, 22 Şubat () – Petrol fiyatları, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü’nün (OPEC) üretim kısıtlamaları etkileriyle yükselirken, ABD’den gelen günlük 12 milyon varillik rekor üretim artışı baskıladı.

Gelişmelerin etkisiyle Türkiye'nin de akaryakıt fiyatlarını belirmede ölçüt olarak kullandığı Brent ham petrolü, yüzde 0.01 artışla 67.08 dolardan, ABD hafif petrolü de yüzde 0.12 artışla 57.03 dolardan işlem görüyor.

Altın fiyatları, ABD ve Çin arasındaki ticaret görüşmelerine dair iyimserlik etkisiyle yükselirken, Federal Açık Piyasa Komitesi'nin (FOMC) son toplantı tutanaklarında 2019 yılı için en az bir faiz artırımı sinyali verilmesi yükselişi kısıtladı.

Küresel emtia piyasalarında;

- gümüş, yüzde 1.71 artışla 15.81 dolardan,

- altın, yüzde 0.75 artışla 1,327.9 dolardan,

- bakır, yüzde 0.74 artışla 2.9065 dolardan,

- platin, yüzde 0.36 artışla 830.4 dolardan ve

- paladyum da yüzde 0.9 artışla 1,445.5 dolardan işlem görüyor.

İç piyasada ise, gram altın fiyatı 227 liraya, çeyrek altın 372 liraya, Cumhuriyet altını da 1,535 liraya döndü.