EMTİA PİYASALARI – Petrol fiyatları yüzde 1.0’den çok yükseldi

Mahmut Can Emir / İstanbul, 15 Ocak () – Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve Rusya’nın üretim kısıtlamasına gitmesi etkisiyle petrol fiyatları yüzde 1.0’den çok yükseldi.

Gelişmelerin etkisiyle Türkiye'nin de akaryakıt fiyatlarını belirmede ölçüt olarak kullandığı Brent ham petrolü, yüzde 1.47 artışla 59.86 dolardan, ABD hafif petrolü de yüzde 1.54 artışla 51.29 dolardan işlem görüyor.

HSBC, Brent petrolü için 2019 yılı ortalama fiyat beklentisini 16 dolar düşürdü. "Global ekonomi için görünüm oldukça belirsiz olmaya devam ediyor" değerlendirmesini yapan HSBC, ABD'nin artar üretimi ve talep görünümündeki belirsizlik nedenile Brent petrolü için 2019 ortalama fiyat tahminini 64 dolar/varile indirdi.

Altın fiyatları, Fed’in faiz artırımlarını durdurabileceği beklentileri ve Çin’de görülen riskli varlıklara yatırım iştahının canlanmasıyla Pazartesi günü düzeyine yakın değerden işlem görüyor.

Küresel emtia piyasalarında;

- gümüş, yüzde 0.28 artışla 15.73 dolardan,

- altın, yüzde 0.02 düşüşle 1,291 dolardan,

- bakır, yüzde 0.68 artışla 2.653 dolardan,

- platin, yüzde 0.74 artışla 808.4 dolardan

- paladyum da yüzde 0.42 artışla 1,287.4 dolardan işlem görüyor.

İç piyasada ise, gram altın fiyatı 226 liraya, çeyrek altın 373 liraya, Cumhuriyet altını da 1,535 liraya döndü.