EMTİA PİYASALARI – Petrol fiyatları yeniden 60 doların üzerine yükseldi

Mahmut Can Emir / İstanbul, 15 Ocak () – Çin’den gelen ekonomik teşvik haberleriyle petrol fiyatları yükseldi.

Gelişmelerin etkisiyle Türkiye'nin de akaryakıt fiyatlarını belirmede ölçüt olarak kullandığı Brent ham petrolü, yüzde 1.76 artışla 60.03 dolardan, ABD hafif petrolü de yüzde 1.82 artışla 51.43 dolardan işlem görüyor.

Altın fiyatları, Almanya’dan gelen zayıf veriler ve Brexit anlaşması oylaması etkisiyle hafif düştü.

Küresel emtia piyasalarında;

- gümüş, yüzde 0.10 düşüşle 15.67 dolardan,

- altın, yüzde 0.10 artışla 1,292.6 dolardan,

- bakır, yüzde 0.70 artışla 2.6535 dolardan,

- platin, yüzde 0.36 artışla 805.8 dolardan

- paladyum da yüzde 0.42 artışla 1,287.4 dolardan işlem görüyor.

İç piyasada ise, gram altın fiyatı 226 liraya, çeyrek altın 369 liraya, Cumhuriyet altını da 1,521 liraya döndü.