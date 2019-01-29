EMTİA PİYASALARI – Petrol fiyatları Venezuela yaptırımlarıyla arttı

Mahmut Can Emir / İstanbul, 29 Ocak () – Petrol fiyatları, ABD’nin Venezuela’nın devlete ait petrol fitması PDVSA’ya yaptırım uygulamasıyla yükseldi.

Gelişmelerin etkisiyle Türkiye'nin de akaryakıt fiyatlarını belirmede ölçüt olarak kullandığı Brent ham petrolü, yüzde 0.7 artışla 60.35 dolardan, ABD hafif petrolü de yüzde 0.71 artışla 52.36 dolardan işlem görüyor.

Altın fiyatları, ABD Adalet Bakanlığı’nın Huawei teknoloji firmasını dolandırıcılıkla suçlamasının ABD – Çin ilişkilerini etkileyeceği endişesiyle, Salı günü yedi ayın en yüksek düzeyine ulaştı.

Küresel emtia piyasalarında;

- gümüş, yüzde 0.32 artışla 15.815 dolardan,

- altın, yüzde 0.16 artışla 1,305.4 dolardan,

- bakır, yüzde 0.63 artışla 2.697 dolardan,

- platin, yüzde 0.26 artışla 816.6 dolardan ve

- paladyum da yüzde 0.28 artışla 1,292.9 dolardan işlem görüyor.

İç piyasada ise, gram altın fiyatı 224 liraya, çeyrek altın 363 liraya, Cumhuriyet altını da 1,493 liraya döndü.