EMTİA PİYASALARI – Petrol fiyatları Venezuela ihracatının aksama ihtimaliyle yükseldi

Mahmut Can Emir / İstanbul, 25 Ocak () – Petrol fiyatları, Venezüela’daki karışıklığın, ülkenin petrol ihracatına etki etmesi ihtimaliyle yükseldi.

ABD Enerji Bilgi Yönetim İdaresi’nden (EIA) gelen açıklaya göre, ABD ham petrol stokları 18 Ocak haftasında 8 milyon varil artışla 445 milyon varile yükselirken, ham petrol girdileri günlük ortalama 17 milyon varille bir önceki haftaya göre 174 bin varil azaldı. Rafineriler kapasitelerinin yüzde 92.9’unu kullandı.

Gelişmelerin etkisiyle Türkiye'nin de akaryakıt fiyatlarını belirmede ölçüt olarak kullandığı Brent ham petrolü, yüzde 1.11 artışla 61.77 dolardan, ABD hafif petrolü de yüzde 1.26 artışla 53.80 dolardan işlem görüyor.

Altın fiyatları, geçici olarak kapatılan ABD hükümetinin yakın zamanda açılmayacağı ihtimali ve yavaşlayan küresel ekonomi etkisiyle yükseldi.

Küresel emtia piyasalarında;

- gümüş, yüzde 0.46 artışla 15.37 dolardan,

- altın, yüzde 0.14 artışla 1,281.6 dolardan,

- bakır, yüzde 0.85 artışla 2.667 dolardan,

- platin, yüzde 0.01 artışla 805.1 dolardan ve

- paladyum da yüzde 0.30 artışla 1,284.5 dolardan işlem görüyor.

İç piyasada ise, gram altın fiyatı 217 liraya, çeyrek altın 355 liraya, Cumhuriyet altını da 1,461 liraya döndü.