EMTİA PİYASALARI – Petrol fiyatları üretim kısıtlamalarıyla yüzde 2.0’den çok yükseldi

Mahmut Can Emir / İstanbul, 12 Şubat () – Petrol fiyatları, Petrol İhraç Eden Ülkeler Birliği’nin (OPEC) ve Suudi Arabistan’ın üretim kısıtlamaları etkisiyle yüzde 2.0’den çok yükseldi.

Gelişmelerin etkisiyle Türkiye'nin de akaryakıt fiyatlarını belirmede ölçüt olarak kullandığı Brent ham petrolü, yüzde 2.78 artışla 63.22 dolardan, ABD hafif petrolü de yüzde 2.84 artışla 53.9 dolardan işlem görüyor.

Altın fiyatları, yatırımcıların ABD ve Çin arasındaki ticaret toplantıları öncesinde yatırımcıların güvenli liman olan altına yönelmesiyle yükseldi.

Küresel emtia piyasalarında;

- gümüş, yüzde 0.03 artışla 15.71 dolardan,

- altın, yüzde 0.28 artışla 1,315.6 dolardan,

- bakır, yüzde 0.91 düşüşle 2.7645 dolardan,

- platin, yüzde 0.22 artışla 788.3 dolardan ve

- paladyum da yüzde 1.32 artışla 1,374.7 dolardan işlem görüyor.

İç piyasada ise, gram altın fiyatı 221 liraya, çeyrek altın 362 liraya, Cumhuriyet altını da 1,493 liraya döndü.