EMTİA PİYASALARI – Petrol fiyatları ticaret gerginlikleri haberleriyle 60 dolar bandına döndü

Mahmut Can Emir / İstanbul, 1 Şubat () – Petrol fiyatları, ABD ve Çin arasındaki ticaret gerginliklerinin çözüme ulaşabilecek olma ihtimali ve Çin’den gelen zayıf ekonomik veriler etkisiyle 60 dolar bandına çekildi.

Gelişmelerin etkisiyle Türkiye'nin de akaryakıt fiyatlarını belirmede ölçüt olarak kullandığı Brent ham petrolü, yüzde 0.15 artışla 60.93 dolardan, ABD hafif petrolü de yüzde 0.06 artışla 53.82 dolardan işlem görüyor.

Altın fiyatları, Fed’in faizleri gelecek birkaç dönem yükseltilmeyeceğinin açıklanması etkisiyle, dokuz ayın en yüksek düzeyine yükseldi.

Küresel emtia piyasalarında;

- gümüş, yüzde 0.79 düşüşle 15.945 dolardan,

- altın, yüzde 0.18 düşüşle 1,322.8 dolardan,

- bakır, yüzde 0.63 düşüşle 2.767 dolardan,

- platin, yüzde 0.23 düşüşle 822.8 dolardan ve

- paladyum da yüzde 0.75 artışla 1,309.6 dolardan işlem görüyor.

İç piyasada ise, gram altın fiyatı 221 liraya, çeyrek altın 360 liraya, Cumhuriyet altını da 1,487 liraya döndü.