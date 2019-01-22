EMTİA PİYASALARI – Petrol fiyatları talep endişeleriyle düştü

Mahmut Can Emir / İstanbul, 22 Ocak () – Petrol fiyatları, küresel ekonomik büyümede görülen düşüşün ileriye dönük taleplerde azalmaya yol açacağı endişeleriyle düştü.

Gelişmelerin etkisiyle Türkiye'nin de akaryakıt fiyatlarını belirmede ölçüt olarak kullandığı Brent ham petrolü, yüzde 1.1 düşüşle 62.05 dolardan, ABD hafif petrolü de yüzde 1.08 düşüşle 53.22 dolardan işlem görüyor.

Altın fiyatları, dolarda görülen artış etkisiyle üç haftanın en düşük düzeyine geriledi.

Küresel emtia piyasalarında;

- gümüş, yüzde 1.13 düşüşle 15.225 dolardan,

- altın, yüzde 0.30 düşüşle 1,278.7 dolardan,

- bakır, yüzde 1.77 düşüşle 2.671 dolardan,

- platin, yüzde 0.95 düşüşle 794.5 dolardan ve

- paladyum da yüzde 1.45 düşüşle 1,315.8 dolardan işlem görüyor.

İç piyasada ise, gram altın fiyatı 219 liraya, çeyrek altın 359liraya, Cumhuriyet altını da 1,488 liraya döndü.

