EMTİA PİYASALARI – Petrol fiyatları Suudi Arabistan’ın üretim artıracağı haberiyle duruldu

Mahmut Can Emir / İstanbul, 28 Eylül () – ABD’nin önümüzdeki haftalarda, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü’nün (OPEC) en büyük üçüncü petrol üreticisi İran’a uygulamaya başlayacağı yeni yaptırımların etkisiyle yükselen petrol fiyatları, Suudi Arabistan’ın önümüzdeki birkaç ay boyunca fazlada üretimle destek olacağı haberlerin etkisiyle hız kesti.

Gelişmelerin etkisiyle Türkiye'nin de akaryakıt fiyatlarını belirmede ölçüt olarak kullandığı Brent ham petrolü günlük yüzde 0.77 artışla varil başına 82.35 dolardan, ABD hafif petrolü de günlük yüzde 0.15 artışla 72.23 dolardan işlem görüyor.

Metal fiyatları, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) 25 baz puanlık faiz artışı sonrası karılşık seyrettikten sonra yükselişe geçti.

- gümüş yüzde 2.20 artışla 14.605 dolardan,

- altın yüzde 0.25 artışla 1,189.8 dolardan,

- bakır yüzde 0.49 artışla 2.7965 dolardan,

- platin yüzde 0.66 artışla 820.1 dolardan,

- paladyum yüzde 0.91 artışla 1,081 dolardan işlem görüyor.

İç piyasada ise, gram altın fiyatı 230 liraya, çeyrek altın 372 liraya, Cumhuriyet altını da 1,525 liraya döndü.