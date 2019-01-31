EMTİA PİYASALARI – Petrol fiyatları stokların azalmasıyla yükseldi

Mahmut Can Emir / İstanbul, 31 Ocak () – Petrol fiyatları, ABD petrol stoklarında azalışa işaret eden veriler ve ABD’nin Venezuela yaptırımları etkisiyle yükseldi.

Gelişmelerin etkisiyle Türkiye'nin de akaryakıt fiyatlarını belirmede ölçüt olarak kullandığı Brent ham petrolü, yüzde 0.86 artışla 62.18 dolardan, ABD hafif petrolü de yüzde 0.65 artışla 54.58 dolardan işlem görüyor.

Altın fiyatları, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısının ardından faizleri yüzde 2.25 ile yüzde 2.5 arasında sabit tutmasıyla sekiz ayın zirvesinde.

Küresel emtia piyasalarında;

- gümüş, yüzde 0.58 artışla 16.02 dolardan,

- altın, yüzde 0.67 artışla 1,318.7 dolardan,

- bakır, yüzde 0.20 artışla 2.773 dolardan,

- platin, yüzde 0.34 artışla 819 dolardan ve

- paladyum da yüzde 0.44 artışla 1,322.2 dolardan işlem görüyor.

İç piyasada ise, gram altın fiyatı 222 liraya, çeyrek altın 363 liraya, Cumhuriyet altını da 1,497 liraya döndü.