EMTİA PİYASALARI – Petrol fiyatları rekor üretim beklentisiyle düştü

Mahmut Can Emir / İstanbul, 20 Şubat () – ABD Enerji Bakanlığı'na bağlı Enerji Bilgi Yönetimi’nin (EIA), Mart ayında ABD’nin günlük 8.4 milyoın varil pğetrol üreteceğini öngörmesiyle, petrol fiyatları düştü.

Gelişmelerin etkisiyle Türkiye'nin de akaryakıt fiyatlarını belirmede ölçüt olarak kullandığı Brent ham petrolü, yüzde 1.19 düşüşle 65.66 dolardan, ABD hafif petrolü de yüzde 1.05 düşüşle 55.5 dolardan işlem görüyor.

Altın fiyatları, ABD para politikası açıklanması öncesinde yükselirken, paladyum fiyatları tedarik endişeleri etkisiyle tarihte ilk kez 1,500 doların üzerine yükseldi.

Küresel emtia piyasalarında;

- gümüş, yüzde 0.36 artışla 16.02 dolardan,

- altın, yüzde 0.17 artışla 1,347.2 dolardan,

- bakır, yüzde 0.26 artışla 2.882 dolardan,

- platin, yüzde 0.65 artışla 826.3 dolardan ve

- paladyum da yüzde 0.84 artışla 1,466.1 dolardan işlem görüyor.

İç piyasada ise, gram altın fiyatı 228 liraya, çeyrek altın 371 liraya, Cumhuriyet altını da 1,527 liraya döndü.