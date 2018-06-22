EMTİA PİYASALARI – Petrol fiyatları OPEC üyesi ülkelerin üretim artıracağının duyurulmasıyla arttı

Mahmut Can Emir / İstanbul, 22 Haziran () – Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü’nün (OPEC) Viyana’da gerçekleştirdiği 174. olağan toplantısı sonucunda OPEC üyesi ülkelerin, kısıtlanan petrol üretimini artıracağının duyurulmasıyla petrol fiyatları yükseldi.

Türkiye'nin de akaryakıt fiyatlarını belirmede ölçüt olarak kullandığı Brent ham petrolü günlük yüzde 1.94 artışla varil başına 74.47 dolardan, ABD hafif petrolü de günlük yüzde 3.22 artışla 67.65 dolardan işlem görüyor.

Metal fiyatları da doların 11 ayın zirvesinden inmesiyle arttı.

- gümüş yüzde 0.61 artışla 16.425 dolardan,

- altın yüzde 0.06 artışla 1,271.3 dolardan,

- bakır yüzde 0.07 düşüşle 3.0195 dolardan,

- platin yüzde 0.93 artışla 871.4 dolardan,

- paladyum yüzde 0.67 artışla 951.9 dolardan işlem görüyor.

İç piyasada gram altın fiyatı 191 liraya, çeyrek altın 313 liraya, Cumhuriyet altını da 1,283 liraya döndü.