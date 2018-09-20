EMTİA PİYASALARI – Petrol fiyatları OPEC öncesi karışık

Mahmut Can Emir / İstanbul, 20 Eylül () - Petrol fiyatları, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü’nün (OPEC) Pazar günü gerçekleştireceği toplantı öncesi karşık gelişiyor.

Gelişmelerin etkisiyle Türkiye'nin de akaryakıt fiyatlarını belirmede ölçüt olarak kullandığı Brent ham petrolü günlük yüzde 0.63 düşüşle varil başına 78.90 dolardan, ABD hafif petrolü de günlük yüzde 0.01 artışla 71.13 dolardan işlem görüyor.

Altın fiyatları, ticaret savaşı endişelerinin dolar talebini azaltmasıyla arttı.

- gümüş yüzde 0.42 artışla 14.34 dolardan,

- altın yüzde 0.35 artışla 1,212.6 dolardan,

- bakır yüzde 0.11 düşüşle 2.726 dolardan,

- platin yüzde 1.50 artışla 834.2 dolardan,

- paladyum yüzde 1.27 artışla 1,043 dolardan işlem görüyor.

İç piyasada ise, gram altın fiyatı 243 liraya, çeyrek altın 397 liraya, Cumhuriyet altını da 1,610 liraya döndü.