EMTİA PİYASALARI – Petrol fiyatları küresel gerilimlerin etkisiyle düştü

Deniz Kılınç / İstanbul, 16 Ekim () – Suudi Arabistan’lı gazetecinin kaybolmasının ardından oluşan jeopolitik gerilimlerin arzı azaltacağı yönündeki endişeler ve İran ham petrol stoklarının Ekim ayında da düşmeye devam etmesinin etkisiyle dün artan petrol fiyatları düşüşe geçti.

Gelişmelerin etkisiyle Türkiye'nin de akaryakıt fiyatlarını belirmede ölçüt olarak kullandığı Brent ham petrolü, yüzde 0.26 düşüşle 80.57 dolardan, ABD hafif petrolü de yüzde 0.33 düşüşle 71.54 dolardan işlem gördü.

Metal fiyatları, ekonomik gerilimler sebebiyle karışık seyrini sürdürüyor

- gümüş, yüzde 0.49 düşüşle 14.655 dolardan,

- altın, yüzde 0.07 düşüşle 1,229.5 dolardan,

- bakır, yüzde 0.90 düşüşle 2.763 dolardan,

- platin, yüzde 0.02 düşüşle 846.1 dolardan,

- paladyum da yüzde 0.16 düşüşle 1,076.5 dolardan işlem görüyor.

İç piyasada ise, gram altın fiyatı 228 liraya, çeyrek altın 371 liraya, Cumhuriyet altını da 1,528 liraya döndü.