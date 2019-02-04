EMTİA PİYASALARI – Petrol fiyatları iki ayın zirvesinden çekildi

Mahmut Can Emir / İstanbul, 4 Şubat () – Petrol fiyatları, Petrol İhraç Eden Ülkeler Organizasyonu’nun (OPEC) üretim kısıtlamasına gitmesi ve Venezuela’nın petrol ihracatına yönelik ABD yaptırımları etkisi ile 2019 yılının zirvesine çıktıktan sonra, ABD petrol kulelerinin sekiz ayın en düşük sayısına gerilemesiyle, düştü.

Gelişmelerin etkisiyle Türkiye'nin de akaryakıt fiyatlarını belirmede ölçüt olarak kullandığı Brent ham petrolü, yüzde 1.20 düşüşle 62 dolardan, ABD hafif petrolü de yüzde 1.94 düşüşle 54.19 dolardan işlem görüyor.

Altın fiyatları, ABD’den gelen güçlü veriler etkisiyle geriledi.

Küresel emtia piyasalarında;

- gümüş, yüzde 1.26 düşüşle 15.73 dolardan,

- altın, yüzde 0.67 düşüşle 1,313.2 dolardan,

- bakır, yüzde 0.78 düşüşle 2.7515 dolardan,

- platin, yüzde 1.11 düşüşle 817.5 dolardan ve

- paladyum da yüzde 0.81 artışla 1,324.3 dolardan işlem görüyor.

İç piyasada ise, gram altın fiyatı 220 liraya, çeyrek altın 360 liraya, Cumhuriyet altını da 1,479 liraya döndü.