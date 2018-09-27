EMTİA PİYASALARI – Petrol fiyatları dört yılın zirvesine yakın

Mahmut Can Emir / İstanbul, 27 Eylül () – Petrol fiyatları, küresel tedarikte görülen düşüş ve ABD’nin önümüzdeki haftalarda İran’a uygulamaya başlayacağı yeni yaptırımlarıyla, petrol piyasalarının daralacağı endişeleriyle dört yılın zirvesine yakın düzeyde hareket ediyor.

Gelişmelerin etkisiyle Türkiye'nin de akaryakıt fiyatlarını belirmede ölçüt olarak kullandığı Brent ham petrolü günlük yüzde 0.74 artışla varil başına 81.88 dolardan, ABD hafif petrolü de günlük yüzde 1.09 artışla 72.35 dolardan işlem görüyor.

OPEC Petrol Sepeti 21 Eylül'de sona eren haftada 0.53 dolar artışla ortalama 76.71 dolara yükseldi. OPEC Petrol Sepeti, bir önceki hafta ortalama 76.18 Dolar düzeyindeydi.

Metal fiyatları, ABD Merkez Bankası'nın (FED) 25 baz puanlık faiz artışı sonrasında düşüşte.

- gümüş yüzde 1.15 düşüşle 14.23 dolardan,

- altın yüzde 0.87 düşüşle 1,188.7 dolardan,

- bakır yüzde 1.68 düşüşle 2.78 dolardan,

- platin yüzde 1.76 düşüşle 814.5 dolardan,

- paladyum yüzde 0.67 düşüşle 1,056 dolardan işlem görüyor.

İç piyasada ise, gram altın fiyatı 229 liraya, çeyrek altın 376 liraya, Cumhuriyet altını da 1,560 liraya döndü.