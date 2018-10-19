EMTİA PİYASALARI – Petrol fiyatları Çin’den gelen talebin artmasıyla yükseldi

Deniz Kılınç / İstanbul, 19 Ekim () – Dünyanın en büyük ikinci petrol tüketen ülkesi Çin’in artan petrol talebiyle petrol fiyatları yükseldi.

Gelişmelerin etkisiyle Türkiye'nin de akaryakıt fiyatlarını belirmede ölçüt olarak kullandığı Brent ham petrolü, yüzde 0.37 artışla 79.58 dolardan, ABD hafif petrolü de yüzde 0.28 artışla 68.84 dolardan işlem gördü.

Metal fiyatları, küresel stoklarda doların düşmesiyle karışık seyrediyor.

- gümüş, yüzde 0.06 düşüşle 14.595 dolardan,

- altın, yüzde 0.23 düşüşle 1,227.3 dolardan,

- bakır, yüzde 0.02 düşüşle 2.746 dolardan,

- platin, yüzde 0.04 düşüşle 831.4 dolardan,

- paladyum da yüzde 0.85 artışla 1,073.6 dolardan işlem görüyor.

İç piyasada ise, gram altın fiyatı 221 liraya, çeyrek altın 357 liraya, Cumhuriyet altını da 1,470 liraya döndü.