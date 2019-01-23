EMTİA PİYASALARI – Petrol fiyatları Çin ve Japonya etkisiyle yükseldi

Deniz Kılınç / İstanbul, 23 Ocak () – Petrol fiyatları, Çin ve Japonya’dan gelen, ekonomik yavaşlamaya karşı uyarıcı önemler alınacağı duyuruları etkisiyle yükseldi.

Gelişmelerin etkisiyle Türkiye'nin de akaryakıt fiyatlarını belirmede ölçüt olarak kullandığı Brent ham petrolü, yüzde 0.37 artışla 61.73 dolardan, ABD hafif petrolü de yüzde 0.09 artışla 53.06 dolardan işlem görüyor.

ABD hisse senedi piyasalarında gün içinde görülen kayıpların etkisiyle metal fiyatları karışık.

Küresel emtia piyasalarında;

- gümüş, yüzde 0.10 düşüşle 15.31 dolardan,

- altın, yüzde 0.36 düşüşle 1,278.7 dolardan,

- bakır, yüzde 0.02 artışla 2.66 dolardan,

- platin, yüzde 0.47 artışla 794.9 dolardan ve

- paladyum da yüzde 0.08 artışla 1,307.5 dolardan işlem görüyor.

İç piyasada ise, gram altın fiyatı 218 liraya, çeyrek altın 358 liraya, Cumhuriyet altını da 1,475 liraya döndü.