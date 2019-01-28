EMTİA PİYASALARI – Petrol fiyatları Çin ithalatının azalacağı endişeleriyle düştü

Mahmut Can Emir / İstanbul, 28 Ocak () – Petrol fiyatları ABD’nin petrol kuyusu sayısının artması ve Çin’de görülen ekonomik yavaşlamanın petrol ithalatını azaltacağı endişeleriyle düştü.

Gelişmelerin etkisiyle Türkiye'nin de akaryakıt fiyatlarını belirmede ölçüt olarak kullandığı Brent ham petrolü, yüzde 2.5 düşüşle 60.1 dolardan, ABD hafif petrolü de yüzde 3.04 düşüşle 52.06 dolardan işlem görüyor.

Altın fiyatları, yatırımcıların ABD ve Çin arasındaki ticaret görüşmelerini ve ABD Merkez Bankası’nın (Fed) para politikası toplantısını beklerken temkinli davranmaları etkisiyle hafif düştü.

Küresel emtia piyasalarında;

- gümüş, yüzde 0.44 düşüşle 15.63 dolardan,

- altın, yüzde 0.02 düşüşle 1,297.8 dolardan,

- bakır, yüzde 1.37 düşüşle 2.6915 dolardan,

- platin, yüzde 0.56 düşüşle 813.7 dolardan ve

- paladyum da yüzde 1.5 düşüşle 1,300 dolardan işlem görüyor.

İç piyasada ise, gram altın fiyatı 222 liraya, çeyrek altın 362 liraya, Cumhuriyet altını da 1,490 liraya döndü.