EMTİA PİYASALARI – Petrol fiyatları belirsizliklerle yükseldi

Mahmut Can Emir / İstanbul, 28 Eylül () – Petrol fiyatları, ABD’nin önümüzdeki haftalarda İran’a uygulamaya başlayacağı yeni yaptırımlarıyla, petrol piyasalarının daralacağı endişeleriyle dört yılın zirvesine yakın düzeyde hareket ediyor.

Gelişmelerin etkisiyle Türkiye'nin de akaryakıt fiyatlarını belirmede ölçüt olarak kullandığı Brent ham petrolü günlük yüzde 0.20 artışla varil başına 81.88 dolardan, ABD hafif petrolü de günlük yüzde 0.14 artışla 72.22 dolardan işlem görüyor.

Altın fiyatları, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) 25 baz puanlık faiz artışı sonrası altı haftanın en düşüşk düzeyinde.

- gümüş yüzde 0.24 artışla 14.33 dolardan,

- altın yüzde 0.05 düşüşle 1,186.8 dolardan,

- bakır yüzde .22 düşüşle 2.777 dolardan,

- platin yüzde 0.2 düşüşle 814.5 dolardan,

- paladyum yüzde 0.46 artışla 1,076.2 dolardan işlem görüyor.

İç piyasada ise, gram altın fiyatı 228 liraya, çeyrek altın 373 liraya, Cumhuriyet altını da 1,534 liraya döndü.