EMTİA PİYASALARI – Petrol fiyatları ABD’nin Venezuela yaptırımları etkisiyle 62 doların üzerinde

Mahmut Can Emir / İstanbul, 4 Şubat () – Petrol fiyatları, Petrol İhraç Eden Ülkeler Ördgütü’nün (OPEC) üretim kısıtlamasına gitmesi ve Venezuela’nın petrol ihracatına yönelik ABD yaptırımları etkisi ile 62 doların üzerinde tutundu.

Gelişmelerin etkisiyle Türkiye'nin de akaryakıt fiyatlarını belirmede ölçüt olarak kullandığı Brent ham petrolü, yüzde 0.08 düşüşle 62.7 dolardan, ABD hafif petrolü de yüzde 0.24 düşüşle 55.13 dolardan işlem görüyor.

Altın fiyatları, ABD ve Çin arsındaki ticaret gerginliği sebebiyle riskten kaçınma eğiliminin azalmasıyla geriledi.

Küresel emtia piyasalarında;

- gümüş, yüzde 0.63 düşüşle 15.825 dolardan,

- altın, yüzde 0.37 düşüşle 1,317.2 dolardan,

- bakır, yüzde 0.49 düşüşle 2.7595 dolardan,

- platin, yüzde 0.37 düşüşle 823.6 dolardan ve

- paladyum da yüzde 0.17 artışla 1,315.8 dolardan işlem görüyor.

İç piyasada ise, gram altın fiyatı 220 liraya, çeyrek altın 362 liraya, Cumhuriyet altını da 1,489 liraya döndü.