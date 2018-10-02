EMTİA PİYASALARI – Petrol fiyatları 85 doların altına döndü

Mahmut Can Emir / İstanbul, 2 Ekim () – Petrol fiyatları ABD’nin İran’a yönelik yatırımları öncesinde 2014 yılından bu yana en yüksek düzey olan varil başına 85 doları aştıktan sonra 84 dolar düzeyine döndü.

Gelişmelerin etkisiyle Türkiye'nin de akaryakıt fiyatlarını belirmede ölçüt olarak kullandığı Brent ham petrolü, 85.33 dolara kadar yükseldikten sonra, günlük yüzde 0.04 düşüşle varil başına 84.94 dolara gerilerken, ABD hafif petrolü de günlük yüzde 0.56 artışla 75.72 dolardan işlem görüyor.

Altın fiyatları, ABD ve Kanada arasındaki Kuzey Amerika Serbest Ticaret Anlaşması (NAFTA) yerine yeni bir anlaşma oluşturma kararı etkisiyle toparlandı.

- gümüş yüzde 0.68 artışla 14.605 dolardan,

- altın yüzde 0.52 artışla 1,197.9 dolardan,

- bakır yüzde 0.43 düşüşle 2.7755 dolardan,

- platin yüzde 0.08 artışla 827.2 dolardan,

- paladyum yüzde 1.04 düşüşle 1,045.4 dolardan işlem görüyor.

İç piyasada ise, gram altın fiyatı 231 liraya, çeyrek altın 371 liraya, Cumhuriyet altını da 1,520 liraya döndü.