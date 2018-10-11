EMTİA PİYASALARI – Petrol fiyatları 81 dolar düzeyine geriledi

Mahmut Can Emir / İstanbul, 11 Ekim () – ABD ham petrol stoklarının, 5 Ekim haftası 9.7 milyon varil artışla, 410.7 milyon varile ulaşması ve tedarik endişelerine yol açan Michael Kasırgası’nın ABD petrol üretim tesislerine etki etmeyeceğinin anlaşılmasıyla, petrol fiyatları 81 dolar düzeyine çekildi.

Gelişmelerin etkisiyle Türkiye'nin de akaryakıt fiyatlarını belirmede ölçüt olarak kullandığı Brent ham petrolü, yüzde 1.88 düşüşle 81.53 dolardan, ABD hafif petrolü de yüzde 1.64 düşüşle 71.95 dolardan işlem gördü.

Metal fiyatları, küresel piyasalardaki yoğun satışlar etkisiyle arttı.

- gümüş, yüzde 1.42 artışla 14.54 dolardan,

- altın, yüzde 2.09 artışla, 1,218 dolardan,

- bakır, yüzde 0.58 artışla 2.80 dolardan,

- platin, yüzde 0.69 artışla 833.1 dolardan,

- paladyum da yüzde 1.90 artışla 1,1087.5 dolardan işlem görüyor.

İç piyasada ise, gram altın fiyatı 234 liraya, çeyrek altın 381 liraya, Cumhuriyet altını da 1,567 liraya döndü.