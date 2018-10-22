EMTİA PİYASALARI – Petrol fiyatları 80 doların altına indi

Mahmut Can Emir / İstanbul, 22 Ekim () – Suudi Arabistan’ın, ABD’nin İrana yönelik yaptırımları sebebiyle oluşacak üretim azalmasını telafi etmek için günlük üretimini 11 milyon varile yükseltebileceğini açıklamasıyla 80 doların altına geriledi.

Gelişmelerin etkisiyle Türkiye'nin de akaryakıt fiyatlarını belirmede ölçüt olarak kullandığı Brent ham petrolü, yüzde 0.50 düşüşle 79.38 dolardan, ABD hafif petrolü de yüzde 0.75 düşüşle 68.60 dolardan işlem gördü.

Altın fiyatları, iki buçuk aylık zirveden geriledi.

- gümüş, yüzde 0.68 düşüşle 14.555 dolardan,

- altın, yüzde 0.40 düşüşle 1,223.8 dolardan,

- bakır, yüzde 0.47 artışla 2.79 dolardan,

- platin, yüzde 1.32 düşüşle 824.6 dolardan,

- paladyum da yüzde 2.07 artışla 1,092 dolardan işlem görüyor.

İç piyasada ise, gram altın fiyatı 223 liraya, çeyrek altın 365 liraya, Cumhuriyet altını da 1,498 liraya döndü.