EMTİA PİYASALARI – Petrol fiyatları 80 doların altına çekildi

Deniz Kılınç / İstanbul, 18 Ekim () – Suudi Arabistan’lı gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın kaybolmasının ardından oluşan jeopolitik gerilimlerin etkisiyle Brent ham petrolü varil başına 80 doların altına geriledi.

Gelişmelerin etkisiyle Türkiye'nin de akaryakıt fiyatlarını belirmede ölçüt olarak kullandığı Brent ham petrolü, yüzde 0.64 düşüşle 79.54 dolardan, ABD hafif petrolü de yüzde 0.60 düşüşle 69.33 dolardan işlem gördü.

Metal fiyatları, küresel stoklarda doların güçlenmesiyle düştü.

- gümüş, yüzde 0.84 düşüşle 14.54 dolardan,

- altın, yüzde 0.09 düşüşle 1,226.3 dolardan,

- bakır, yüzde 0.58 düşüşle 2.762 dolardan,

- platin, yüzde 0.61 düşüşle 835.6 dolardan,

- paladyum da yüzde 0.03 düşüşle 1,067.3 dolardan işlem görüyor.

İç piyasada ise, gram altın fiyatı 218 liraya, çeyrek altın 355 liraya, Cumhuriyet altını da 1,462 liraya döndü.