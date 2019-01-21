EMTİA PİYASALARI – Petrol fiyatları 63 dolara yükseldi

Mahmut Can Emir / İstanbul, 21 Ocak () – Petrol fiyatları, Çin’den gelen zayıf verilerin, ülkenin economik yavaşlamasının yatırımcıların tahmin ettikleri kadar büyük olmadığını göstermesiyle yükselirken, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü'nün (OPEC) üretim kısıtlamaları da artışa destek oldu.

Gelişmelerin etkisiyle Türkiye'nin de akaryakıt fiyatlarını belirmede ölçüt olarak kullandığı Brent ham petrolü, yüzde 0.48 artışla 63 dolardan, ABD hafif petrolü de yüzde 0.45 artışla 54.04 dolardan işlem görüyor.

ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz oranı artış döngüsünü durduracağı beklentileri nedeniyle Pazartesi günü yatay olan altın fiyatları, yatırımcı iştahındaki risk iştahındaki toparlanma ile dengelendi.

Küresel emtia piyasalarında;

- gümüş, yüzde 0.90 düşüşle 15.26 dolardan,

- altın, yüzde 0.34 düşüşle 1,278.2 dolardan,

- bakır, yüzde 1.29 düşüşle 2.684 dolardan,

- platin, yüzde 0.51 düşüşle 798 dolardan ve

- paladyum da yüzde 1.66 düşüşle 1,313 dolardan işlem görüyor.

İç piyasada ise, gram altın fiyatı 219 liraya, çeyrek altın 359 liraya, Cumhuriyet altını da 1,480 liraya döndü.