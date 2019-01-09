EMTİA PİYASALARI – Petrol fiyatları, 60 doların üzerine çıktı

Mahmut Can Emir / İstanbul, 9 Ocak () – ABD ve Çin arasındaki ticaret gerginliklerine son verme amacıyla düzenlenen toplantının olumlu sonuçlanması durumunda artacak olan talep ve Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü’nün (OPEC) üretim kısıtlamalarını genişleteceği ihtimaliyle, petrol fiyatları arttı.

Gelişmelerin etkisiyle Türkiye'nin de akaryakıt fiyatlarını belirmede ölçüt olarak kullandığı Brent ham petrolü, yüzde 2.49 artışla 60.18 dolardan, ABD hafif petrolü de yüzde 2.81 artışla 51.18 dolardan işlem görüyor.

New York merkezli yatırım bankası Morgan Stanley de, Brent petrolü için 2019 fiyat beklentilerini düşürdü.

Brent petrolü için 2019 yılı ortalama fiyat tahminini 69 dolar/varilden 61 dolar/varile düşüren Morgan Stanley, Brent petrolünde fiyatın 2019 ortasına kadar 67.5 dolar/varile çıkacağı tahminini de 60 dolar/varil düzeyine çekti.

Brent petrolü için yıl sonu fiyat tahminini 72.5 dolar/varilden 65 dolar/varile indiren Morgan Stanley, 2020 için ortalama fiyat beklentisini de 73 dolar/varilden 65 dolar/varile düşürdü.

Morgan Stanley, Batı Teksas petrolünün ise 2019 ilk çeyrekte 49 dolar/varil, ikinci çeyrekte 52 dolar/varilden işlem göreceğini tahmin ediyor.

Altın fiyatları, ABD ve Çin arasındaki ticaret gerginliklerini çözme amacıyla düzenlenen toplantının bir gün daha uzatılmasıyla toplantının sonucunu beklerken, olası bir anlaşma halinde ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz oranlarını artırmayacağı beklentisiyle artan risk iştahıyla düşerken, paladyum rekor düzeyde yükseldi.

Küresel emtia piyasalarında;

- gümüş, yüzde 0.20 artışla 15.745 dolardan,

- altın, yüzde 0.03 artışla 1,286.3 dolardan,

- bakır, yüzde 0.49 artışla 2.669 dolardan,

- platin, yüzde 0.47 artışla 825.7 dolardan

- paladyum da yüzde 1.45 artışla 1,279.7 dolardan işlem görüyor.

İç piyasada ise, gram altın fiyatı 227 liraya, çeyrek altın 371 liraya, Cumhuriyet altını da 1,540 liraya döndü.