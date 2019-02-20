EMTİA PİYASALARI – Petrol fiyatları 2019 zirvesine yakın

Mahmut Can Emir / İstanbul, 20 Şubat () – Petrol fiyatları, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) üretim kısıtlamaları ve ABD’nin İran ve Venezuela’ya karşı yaptırımları etkisiyle, 2019 zirvesine yakın değerlerden şilem görüyor.

Gelişmelerin etkisiyle, Brent ham petrolü, yüzde 0.09 düşüşle 66.39 dolardan, ABD hafif petrolü de yüzde 0.11 artışla 56.15 dolardan işlem görüyor.

Altın fiyatları, 10 ayın zirvesini tazelerken, paladyum fiyatları tedarik endişeleri etkisiyle tarihte ilkk kez 1,500 doların üzerinde işlem görüyor.

Paladyum fiyatları, tedarik endişeleriyle, tüm zamanların en yüksek düzeyine yükselirken, ABD ve Çin arasındaki ticaret görüşmeleri etkisiyle altın ve gümüş fiyatları düştü. Paladyum fiyatları yüzde 1.28 artışla 1,499.67 dolara kadar yükselerek tüm zamanların en yüksek düzeyine ulaştı.

Küresel emtia piyasalarında;

- gümüş, yüzde 0.14 artışla 15.99 dolardan,

- altın, yüzde 0.01 artışla 1,345 dolardan,

- bakır, yüzde 0.16 artışla 2.879 dolardan,

- platin, yüzde 0.16 artışla 822.3 dolardan ve

- paladyum da yüzde 0.63 artışla 1,489.4 dolardan işlem görüyor.

İç piyasada ise, gram altın fiyatı 228 liraya, çeyrek altın 371 liraya, Cumhuriyet altını da 1,527 liraya döndü.