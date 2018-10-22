EMTİA PİYASALARI – Petrol daralma beklentisiyle yükseldi

Mahmut Can Emir / İstanbul, 22 Ekim () – ABD’nin İran’a yönelik 4 Kasım tarihinde başlayacak olan yaptırımları öncesinde, piyasada daralma yaşanacağı beklentisiyle petrol fiyatları arttı.

Gelişmelerin etkisiyle Türkiye'nin de akaryakıt fiyatlarını belirmede ölçüt olarak kullandığı Brent ham petrolü, yüzde 0.43 artışla 80.12 dolardan, ABD hafif petrolü de yüzde 0.32 artışla 69.34 dolardan işlem gördü.

Metal fiyatları, küresel ekonomik büyümenin yükselen politik gerginlikler etkisiyle yavaşlayacağı endişeleriyle yükseldi.

- gümüş, yüzde 0.07 artışla 14.66 dolardan,

- altın, yüzde 0.12 artışla 1,230.2 dolardan,

- bakır, yüzde 0.76 artışla 2.799 dolardan,

- platin, yüzde 0.17 artışla 837.4 dolardan,

- paladyum da yüzde 0.86 artışla 1,079.1 dolardan işlem görüyor.

İç piyasada ise, gram altın fiyatı 222 liraya, çeyrek altın 363 liraya, Cumhuriyet altını da 1,502 liraya döndü.