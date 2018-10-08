EMTİA PİYASALARI – İran’ın petrol ihracatına devam edeceği haberleriyle petrol fiyatları düştü

Deniz Kılınç / İstanbul, 8 Ekim () - Hindistan Petrol Bakanı Dharmendra Pradhan’ın, ABD Başkanı Donald Turmp’ın yaptırım uyarılarına rağmen, Hindistan’da iki petrol şirketinin İran’dan ham petrol satın almaya devam edeceğini söylemesinin ardından petrol fiyatları düştü.

Gelişmelerin etkisiyle Türkiye'nin de akaryakıt fiyatlarını belirmede ölçüt olarak kullandığı Brent ham petrolü, günlük yüzde 0.90 düşüşle varil başına 83.40 dolardan, ABD hafif petrolü de günlük yüzde 0.73 düşüşle 73.80 dolardan işlem görüyor.

Altın fiyatları, Çin Merkez Bankası’nın banka rezervleri alt limitini düşürmesiyle geriledi.

- gümüş, yüzde 2.18 düşüşle 14.33 dolardan,

- altın, yüzde 1.24 düşüşle, 1,190.3 dolardan,

- bakır, yüzde 0.22 artışla 2.769 dolardan,

- platin, yüzde 0.68 düşüşle 818.9 dolardan,

- paladyum da yüzde 0.34 artışla 1,060.7 dolardan işlem görüyor.

İç piyasada ise, gram altın fiyatı 233 liraya, çeyrek altın 382 liraya, Cumhuriyet altını da 1,573 liraya döndü.