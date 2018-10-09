EMTİA PİYASALARI – İran ihracatının devam edeceği söylentileriyle petrol fiyatları düştü

Mahmut Can Emir / İstanbul, 9 Ekim () – ABD’nin İran petrol endüstrisini hedef alan ve Kasım’da uygulamaya girecek olan yaptırımlar öncesi, İran’ın petrol ihracatının yaptırımlar sonrasında limitli de olsa ihracata devam edeceği söylentileri etkisiyle petrol fiyatları düştü.

Gelişmelerin etkisiyle Türkiye'nin de akaryakıt fiyatlarını belirmede ölçüt olarak kullandığı Brent ham petrolü, 85.04 dolara kadar yükseldikten sonra 84.51 dolara, ABD hafif petrolü de 75.02 dolara kadar çıktıktan sonra 74.71 dolara çekildi.

Altın fiyatları, Çin ekonomisindeki yavaşlama iddialarıyla doların yen karşısında hafiflemesiyle arttı.

- gümüş, yüzde 0.22 artışla 14.355 dolardan,

- altın, yüzde 0.20 artışla, 1,190.8 dolardan,

- bakır, yüzde 0.02 düşüşle 2.7665 dolardan,

- platin, yüzde 0.76 artışla 824.5 dolardan,

- paladyum da yüzde 0.56 düşüşle 1,062.9 dolardan işlem görüyor.

İç piyasada ise, gram altın fiyatı 233 liraya, çeyrek altın 381 liraya, Cumhuriyet altını da 1,570 liraya döndü.