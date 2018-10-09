EMTİA PİYASALARI – İran ihracatında azalmayla petrol fiyatları arttı

Deniz Kılınç / İstanbul, 9 Ekim () – ABDnin İran petrol endüstrisini hedef alan ve Kasım’da uygulamaya girecek olan yaptırımlar öncesi, İran’ın petrol ihracatının Ekim’in ilk haftasında gerilemesi ve petrol üreticisi şirketlerinin çoğunluğunun operasyonlarını yürüttüğü Meksika Körfezi’nde fırtına çıkmasıyla, petrol fiyatları arttı.

Gelişmelerin etkisiyle Türkiye'nin de akaryakıt fiyatlarını belirmede ölçüt olarak kullandığı Brent ham petrolü, günlük yüzde 0.68 artışla varil başına 84.48 dolardan, ABD hafif petrolü de günlük yüzde 0.69 artışla 74.80 dolardan işlem görüyor.

Altın fiyatları, Çin ekonomisindeki yavaşlama iddialarıyla doların yen karşısında hafiflemesiyle arttı.

- gümüş, yüzde 0.77 artışla 14.44 dolardan,

- altın, yüzde 0.40 artışla, 1,193.0 dolardan,

- bakır, yüzde 0.83 artışla 2.79 dolardan,

- platin, yüzde 0.66 artışla 823.7 dolardan

- paladyum da yüzde 0.20 düşüşle 1,066.8 dolardan işlem görüyor.

İç piyasada ise, gram altın fiyatı 233 liraya, çeyrek altın 382 liraya, Cumhuriyet altını da 1,573 liraya döndü.