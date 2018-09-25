EMTİA PİYASALARI – Brent varil başına 82 doları aştı

Mahmut Can Emir / İstanbul, 25 Eylül () – Brent ham petrolü, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü’nün (OPEC) Pazar günkü toplantısında üretim artırmaması ve ABD’nin önümüzdeki haftalarda İran’a uygulayacağı yeni yaptırımlar etkisiyle, 2014 yılından bu yana en yüksek düzeyine, varil başına 82 doların üzerine çıktı.

Gelişmelerin etkisiyle Türkiye'nin de akaryakıt fiyatlarını belirmede ölçüt olarak kullandığı Brent ham petrolü günlük yüzde 1.12 artışla varil başına 82.11 dolardan, ABD hafif petrolü de günlük yüzde 0.68 artışla 72.57 dolardan işlem görüyor.

OPEC Petrol Sepeti 21 Eylül'de sona eren haftada 0.53 dolar artışla ortalama 76.71 dolara yükseldi. OPEC Petrol Sepeti, bir önceki hafta ortalama 76.18 Dolar düzeyindeydi.

Metal fiyatları, ABD Merkez Bankası (FED) toplantısı öncesinde karışık seyrediyor.

- gümüş yüzde 0.08 düşüşle 14.325 dolardan,

- altın yüzde 0.02 artışla 1,204.6 dolardan,

- bakır yüzde 0.56 düşüşle 2.819 dolardan,

- platin yüzde 0.24 artışla 831.4 dolardan,

- paladyum yüzde 0.08 düşüşle 1,050.8 dolardan işlem görüyor.

İç piyasada ise, gram altın fiyatı 236 liraya, çeyrek altın 385 liraya, Cumhuriyet altını da 1,580 liraya döndü.