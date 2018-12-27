EMTİA PİYASALARI – Brent petrol yüzde 1.95 düşüşle 53.41 dolara indi

Mahmut Can Emir / İstanbul, 27 Aralık () – Petrol fiyatları, küresel ekonomide görülen kötüleşmeye bağlı, beklentilerin üzerindeki üretim ve ekonomik yavaşlama kaygılarıyla 18 ayın en düşük düzeyine yaklaştı.

Gelişmelerin etkisiyle Türkiye'nin de akaryakıt fiyatlarını belirmede ölçüt olarak kullandığı Brent ham petrolü, yüzde 1.95 düşüşle 53.41 dolardan, ABD hafif petrolü de yüzde 1.64 düşüşle 45.46 dolardan işlem görüyor.

Altın fiyatları, ABD hisse senedi piyasalarında görülen sert düşüş sonrasında riskten kaçınan yatırımcıların güvenli liman arayışı altı ayın en yüksek düzeyinde.

Küresel emtia piyasalarında;

- gümüş, yüzde 1.10 artışla 15.29 dolardan,

- altın, yüzde 0.41 artışla 1,278.2 dolardan,

- bakır, yüzde 0.94 düşüşle 2.6745 dolardan,

- platin, yüzde 0.87 düşüşle 797.9 dolardan,

- paladyum da yüzde 0.71 artışla 1,194.3 dolardan işlem görüyor.

İç piyasada ise, gram altın fiyatı 217 liraya, çeyrek altın 353 liraya, Cumhuriyet altını da 1,453 liraya döndü.