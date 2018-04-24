EMTİA PİYASALARI – Brent petrol fiyatı 75 doları aştı

Mahmut Can Emir / İstanbul, 24 Nisan () – Azalan petrol üretimi ve gelen güçlü talep petrol fiyatlarında artışa sebep oldu.

Brent ham petrolünün varil fiyatı, ABD’nin sondaj çalışmalarını artırmasıyla, günlük yüzde 0.70 artarak 75.23 dolardan, ABD hafif petrolünün fiyatı da günlük yüzde 0.95 artarak 69.29 dolardan işlem gördü.

Dolar endeksi ABD merkez bankası yetkililerinin konuşmaları öncesinde yüzde 0.11 düşüşle 90.849 düzeyine yükseldi.

Metal fiyatlarında görülen günlük değişimler şöyle oldu:

- bakır yüzde 0.47 artışla 3.125 dolardan,

- altın yüzde 0.41 artışla 1,329.4 dolardan,

- platin yüzde 0.18 artışla 924.1 dolardan,

- paladyum yüzde 0.11 artışla 980.65 dolardan,

- gümüş yüzde 0.62 artışla 16.69 dolardan işlem gördü.