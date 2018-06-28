EMTİA PİYASALARI – Brent petrol 78 dolarda

Mahmut Can Emir / İstanbul, 28 Haziran () –Küresel piyasalarda petrol fiyatları, Libya ile Kanada'daki arz kesintilerinine ve ABD'nin diğer ülkelerin İran'dan petrol ithalatı yapan müttefiklerinden alımı sonlandırmalarını isteyeceğine ilişkin haberlere bağlı olarak yükselen Batı Teksas hafif petrolü, yüksek ABD stoğunun etkisiyle son üç yılın en yüksek seviyesinden çekildi.

Türkiye'nin de akaryakıt fiyatlarını belirlemede ölçüt olarak kullandığı Brent petrolünün varil fiyatı günlük yüzde 0.59 artışla 78.08 dolara, ABD hafif ham petrolünün fiyatı yüzde 0.10 artışla 72.83 dolara döndü.

Altın fiyatları küresel piyasalarda artış göstermesine rağmen son altı ayın en düşük düzeyine yakın hareket ediyor.

- gümüş yüzde 0.41 düşüşle 16.17 dolardan,

- altın yüzde 0.17 düşüşle 1,254 dolardan,

- bakır yüzde 0.75 düşüşle 2.962 dolardan,

- platin yüzde 0.39 düşüşle 858.6 dolardan,

- paladyum yüzde 0.38 artışla 947.5 dolardan işlem görüyor.

İç piyasada gram altın fiyatı 184 liraya, çeyrek altın 303 liraya, Cumhuriyet altını da 1,238 liraya döndü.