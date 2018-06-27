EMTİA PİYASALARI – Brent petrol 77 doların, Batı Teksas petrolü 71 doların üstünde

Mahmut Can Emir / İstanbul, 27 Haziran () –Petrol fiyatları, Libya ile Kanada'daki arz kesintilerinin ardından, ABD'nin diğer ülkelerin İran'dan petrol ithalatı yapan müttefiklerinden alımı sonlandırmalarını isteyeceğine ilişkin haberlere bağlı olarak yükselişini sürdürdü.

ABD basınının "Pentagon kaynaklarına" dayandırdığı haberlere göre, ABD yönetimi müttefiklerinden petrol alım planlarını, İran alımlarını Kasım ayında "tamamen durdurmayı" hedefleyecek şekilde yapmalarını önerecek.

Haberlere göre, bir ABD heyeti de, İran'dan doğacak "arz boşluğu"nun doldurulmasına ilişkin çalışmalar başlatmak üzere, önümüzdeki günlerde Ortadoğu'daki petrol üreticilerini ziyaret edecek.

İran'dan en büyük petrol alımını, ihtiyacının dörtte biri kadarını bu ülkeden karşılayan Çin yapıyor; Çin'i Hindistan, Güney Kore ve Türkiye izliyor.

Türkiye'nin de akaryakıt fiyatlarını belirlemede ölçüt olarak kullandığı Brent petrolünün varil fiyatı günlük yüzde 1.18 artışla 77.21 dolara, ABD hafif ham petrolünün fiyatı yüzde 1.74 yükselişle 71.76 dolara yükseldi.

Altın fiyatları da ABD’den gelen ekonomik veriler ardından son altı ayın en düşük düzeyindeki seyrine devam ediyor.

- gümüş yüzde 0.71 düşüşle 16.135 dolardan,

- altın yüzde 0.21 düşüşle 1,257.2 dolardan,

- bakır yüzde 0.07 artışla 2.9925 dolardan,

- platin yüzde 1.47 düşüşle 861.8 dolardan,

- paladyum yüzde 1.17 düşüşle 943.5 dolardan işlem görüyor.

İç piyasada gram altın fiyatı 185 liraya, çeyrek altın 304 liraya, Cumhuriyet altını da 1,256 liraya döndü