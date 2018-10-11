EMTİA PİYASALARI – ABD’nin stoklarndaki 9.7 milyon varillik artış petrol fiyatlarını aşağı çekti

Mahmut Can Emir / İstanbul, 11 Ekim () – ABD ham petrol stoklarının, 5 Ekim haftası 9.7 milyon varil artışla, 410.7 milyon varile ulaşmasıyla petrol fiyatları 82 dolar düzeyine çekildi.

Gelişmelerin etkisiyle Türkiye'nin de akaryakıt fiyatlarını belirmede ölçüt olarak kullandığı Brent ham petrolü, yüzde 1.20 düşüşle 82.1 dolardan, ABD hafif petrolü de yüzde 1.26 düşüşle 72.25 dolardan işlem gördü.

Metal fiyatları, ABD’den gelen güçlü ekonomik veriler ve olası faiz artımı haberi beklentileriyle karışık seyretti.

- gümüş, yüzde 0.48 artışla 14.395 dolardan,

- altın, yüzde 0.65 artışla, 1,201 dolardan,

- bakır, yüzde 1.19 düşüşle 2.7475 dolardan,

- platin, yüzde 0.19 düşüşle 825.4 dolardan,

- paladyum da yüzde 0.47 düşüşle 1,1062.2 dolardan işlem görüyor.

İç piyasada ise, gram altın fiyatı 232 liraya, çeyrek altın 377 liraya, Cumhuriyet altını da 1,552 liraya döndü.