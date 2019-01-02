“Emlak sektörü 2019’da yükselişe geçecek”

İstanbul, 2 Ocak () – Hürriyet Emlak Satış Direktörü Çağrı Bozay, emlak sektörünün 2019’da yükselişe geçeceğini belirtti.

2018’de yaşanan ekonomik durgunluğun gayrimenkul sektörünü de etkilediğini belirten Bozay, “Durağan görünümden, senenin sonuna doğru hareketli ve yükseliş yönlü bir eğilime geçiş yapan sektörün 2019 itibariyle daha da hareketleneceğini düşünüyoruz” dedi ve ekledi:

“2019’da bu yılın aksine büyüme rakamlarında 2-3 puan arasında artış olacağını öngörüyoruz.

“Dolar-euro kuru ile ekonomi piyasasının beklentilerini yakından takip etmekle birlikte, 2019’da kurda herhangi bir dalgalanma beklemediğimizi de söyleyebilirim.

“2019, tüm Türkiye olarak yeniden yatırımlara başlayacağımız ve daha güçlü bir ekonomiyi inşa etmeye çalışacağımız bir yıl olacak.

“Türkiye’nin hane halkı ortalaması, genç nüfus ve diğer demografik özellikleri ışığında yakın bir gelecekte konut stoğunun eritilememesinden dolayı herhangi bir sorun yaşanacağını öngörmüyoruz.

“Stoktaki mevcut artış, döviz dalgalanmaları ve faiz oranlarından kaynaklanıyor, 2019’da bu etkenlerin ortadan kalkacağına inandığımız için sektörün kısa sürede tekrar eski gücüne ulaşıp mevcut stoğu eriteceğini söyleyebilirim.”

Hürriyet Emlak’ın, 2018 yılı emlak verilerine göre, en çok kazandıran illerin başında yüzde 26 ile Amasya, yüzde 24 ile Aydın ve yüzde 21 ile Edirne geldi.

Beş büyük ilde satılık emlak fiyatlarında ortalama yüzde 10 yükseliş olduğunu gösteren emlak endeksi verilerine göre; en çok kazandıran ilçeler ise, yüzde 40 ile İzmir-Menderes, yüzde 37 ile Bursa-İznik ve yüzde 32 ile Antalya-Aksu oldu.

Satılık konut fiyatlarında ise; İzmir ve Antalya’da yüzde 12, Bursa’da yüzde 10, Ankara’da ise yüzde 8 artış yaşandı. (Fotoğraflı)

