Emine Erdoğan’ın başlattığı 'sıfır atık projesi’ne Yurttaş Holding’den destek

İSTANBUL, () - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’ın öncülüğünde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nca başlatılan ve geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde tanıtımı gerçekleştirilen 'Sıfır Atık Projesi’ne Yurttaş Holding Yönetim Kurulu Başkanı Evren Yurttaş'tan destek geldi. Yurttaş, ürettikleri aşırı gerilim sönümleyici Trimbox'ın, elektrikli ve elektronik cihazların hasar görmesini önleyerek ‘Elektronik Atık Filtresi’ görevini yerine getirmek suretiyle atık oluşumunu engellediğini söyledi.

Yurttaş Holding Yönetim Kurulu Başkanı Evren Yurttaş, Sıfır Atık Projesi’nin tanıtım toplantısında Emine Erdoğan’ın "Atık oluşumunu mümkün olduğunca engelleyelim" dediğini hatırlatırken, "Elektronik atıklar karbon salınımı açısından doğaya bırakılmaması gereken her nevi elektrikli eşya olarak değerlendirilebilir. Elektrikli cihazların ve elektronik kartların bilinen en büyük zarar görme sebebi aşırı gerilimlerdir. Bunların engellenmesi ile önlenecek kayıplar; belediyeler açısından iş yükü, vatandaş açısından maddi kayıplar ve yangın neticesinde oluşan can kayıpları, çevre açısından karbon salınımı, ülke ekonomisi açısından da yıllık 2 milyar dolar seviyesinde bir maddi kayıptır" dedi.

"ATIKLARIN GERİ DÖNÜŞÜMÜ BAZEN BİNDE 1 SEVİYESİNDE KALIYOR"

Yurttaş Holding’in geliştirdiği ve iç tesisleri proje hazırlama yönetmeliğiyle de kullanımı zorunlu olan aşırı gerilim sönümleyicinin ‘Elektronik Atık Filtresi’ görevini yerine getirdiğini ifade eden Evren Yurttaş şunları söyledi:

"Atık dediğimiz anda ilk olarak aklımıza ağır sanayi ve kimyevi maddelerin filtrasyondan geçmemesinden kaynaklı çevreyi kirletecek şekilde doğaya verilmesi geliyor. Bu gözle görülen, filmlere konu olan ve artık toplumun her kesimi tarafından bilinen bir konu olmakla birlikte, teknolojinin gelişmesi ve yaşamın hızlanması ile çok daha vahim bir hal almış durumda. Konuyla ilgili Cumhurbaşkanımızın eşi Emine Erdoğan çok önemli bir adım attı ve toplumsal bilinçlendirme yanında belediye başkanlarına açıkça çağrıda bulundu; "Sıfır atık" dedi. Atıklar o kadar ciddi bir durumda ki, geri dönüşüm şirketleri hızla büyüyor ve ciddi işler yapıyor. Çünkü atıkların geri dönüşüm oranları en iyi ihtimalle yüzde 10 seviyesine bile ulaşamıyor, bazen binde 1 seviyelerinde kalabiliyor. Bu da milli ekonomiye büyük zararlar veriyor ve toplumun ortak varlıkları tükeniyor. Bu anlamda geliştirdiğimiz, Trimbox olarak tanınan aşırı gerilim sönümleyici cihazımız yaygın bir şekilde kullanımı yüksek voltaj nedeniyle elektrikli ve elektronik cihazların hasar görmesini engelleyerek kullanım dışı kalarak atık duruma gelmesini engellemektedir."

"PROJEYİ DUYUNCA HEYECANLANDIK VE MUTLU OLDUK"

Önümüzdeki günlerde konuyla ilgili işbirliği için belediyelerle temasa geçeceklerini de sözlerine ekleyen Yurttaş, “Cumhurbaşkanımızın eşi Emine Erdoğan tarafından gündeme getirilen Sıfır Atık Projesini duyunca heyecanlandık ve mutlu olduk. Çağımızın en büyük sorunlarının başında gelen çevresel sorunların ülke genelinde başlatılan seferberlikle belediyelerimizin öncülüğünde hızla çözüleceğine yürekten inanıyoruz. Yurttaş Holding tarafından Türk mühendisler ve yerli imkanlarla geliştirilen Trimbox adlı cihazımız, bertarafı uzun yıllar ve büyük maliyetler gerektiren elektrikli cihaz ve elektronik atıkların ortaya çıkmasını daha en başında oluşmadan önlenmesini sağlamaktadır” diye konuştu.

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