Emine Erdoğan: Milletimizin yüksek hedeflere ulaşmasında kadınlara aktif roller düşüyor/ Fotoğraflar

Emine Erdoğan: Milletimizin yüksek hedeflere ulaşmasında kadınlara aktif roller düşüyor/ Fotoğraflar

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