Emekliye Zam Müjdesi! İlk Rakamlar Ortaya Çıktı

Uzun zamandır beklenen emekli maaşlarına zamla ilgili ilk rakam ortaya çıktı. Her yıl ocak ve temmuz aylarında yapılan zamlarda enflasyon rakamları büyük bir öneme sahip. Temmuz zammı için beklenilen zam ile ilgili yapılan ankete göre zam oranı 7.66 olarak hesaplandı. Yeni verileri göre ise; en düşük emekli aylığı esnafta 2 bin 201, Bağ-Kur tarımda 1.789, 2000’den önce emekli olanlar SSK’lılarda ise 2 bin 605 liraya çıkacak. 5 Temmuz’da kesin oran öğrenilecek ve aynı ay içinde maaşlar zamlı bir şekilde alınacak.

Ramazan Bayramı ikramiyelerini zamlı alan emekliler temmuz zammını bekliyor. Enflasyonun etkili olacağı zam oranlarında, verilerin hangi yönde olacağı merak konusu olmakla birlikte, ipuçları gelmeye devam ediyor. Temmuz ayında SSK ve Bağ-Kur emeklilerine ilk 6 aylık enflasyon oranında zam yansıtılacağına karar verildi. İlk 4 ayın verisi belli oldu. Ocak-Nisan enflasyonu yüzde 5.46 olarak gerçekleşti.

KALAN İKİ VERİ İÇİN TAHMİNLER DEVAM EDİYOR

Merkez Bankası’nın ekonomistlerle yaptığı Mayıs ayı beklenti anketinde de enflasyon tahmini mayıs ayı için yüzde 1.27, Haziran ayı için ise yüzde 0.82 olarak öne çıkmakta. Eğer bu tahminler gerçekleşirse, ilk 6 aylık enflasyon emekli zam oranı yüzde 7.66 olacak.

EMEKLİ MAAŞLARI NASIL DEĞİŞECEK?

Ocaktaki zamla en düşük Bağkur’lu esnaf emekli maaşı 135 lira artışla 1.627 liradan 1.763 liraya, en düşük çiftçi emekli maaşı 128 lira artışla 1.534 liradan 1.662 liraya çıkmıştı. 5.46’lık bir enflasyonla şimdiden en düşük esnaf emekli maaşı 1.859 liraya ulaştı. 2000 yılından önce emekli olan SSK’lının en düşük aldığı maaş Ocak ayında 2.420 lirayken, geri kalan aylarda enflasyon kaç oranında çıkarsa çıksın bu maaş 2.552 liraya yükselecek.

NİSAN ENFLASYONU AÇIKLANDI

Ocak ayındaki zammın üzerinden 4 ay geçmesiyle dün Türkiye İstatistik Kurumu Nisan enflasyon oranını açıkladı. Ocak ayında yüzde 1.68, Şubat’ta yüzde 0.91, Mart’ta yüzde 1.08 artan enflasyon, Nisan ayında ise yüzde 1.68 oranında gerçekleşti. Bu kümülatif artış SSK ve Bağkur emeklisi için yüzde 5.46 olarak hesaplandı. Memur ve emeklisi içinse 4 aylık enflasyon yüzde 3’lük Ocak zammını aştığından yüzde 2.46’lık bir fark oluştu. Mayıs ve Haziran ayı enflasyonları zammı ve fark oranını belirleyecek bir faktör olacak.

EN DÜŞÜK AYLIKLAR HAKKINDA

Ocakta 3.021 lira olan en düşük memur emekli maaşı, mayıs ve haziran aylarında enflasyon oranı fark etmeksizin, 3.186 liraya çıkacak. Ocakta en düşük memur maaşı ise 3.782 lirayken, dün oluşan farkla maaş 3.988 liraya çıkmış oldu.